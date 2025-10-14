Flensburgs Handballer ringen Saint-Raphael nieder

Flensburg (dpa/lno) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihre Erfolgsserie aus der Bundesliga auch in der European League fortgesetzt. Drei Tage nach dem Derby-Erfolg über den THW Kiel setzten sich die Schützlinge von Trainer Ales Pajovic vor 2.794 Zuschauern in einer umkämpften Partie mit 32:30 (16:15) gegen Saint-Raphael Var Handball aus Frankreich durch. Wettbewerbsübergreifend war es der achte Sieg in Serie für die Norddeutschen.

Die gastgebenden Flensburger, die in den jeweils sechsfachen Torschützen Lasse Möller und Emil Jakobsen ihre besten Werfer hatten, taten sich aber von Beginn an schwer. Der Tabellen-Achte der französischen Liga lag in der Anfangsphase fast immer knapp in Führung. Gäste-Torhüter Alxeandre Demaille machte zahlreiche Chancen der SG zunichte.

Auch eine 16:14-Führung in der 28. Minute und ein 26:23-Vorsprung in der 48. Minute brachten keine Sicherheit in das Spiel der Gastgeber. Die Franzosen nutzen das extrem fehleranfällige Spiel der SG und holten die Rückstände immer wieder auf. Erst als Lasse Möller das 32:28 (58.) erzielte, hatten die Flensburger die Partie zu ihren Gunsten vorentschieden.