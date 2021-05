Flensburgs Handballer noch monatelang ohne Lasse Möller

Flensburg (dpa/lno) – Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss noch mehrere Monate auf seinen dänischen Rückraumspieler Lasse Möller verzichten. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wurden dem 24-Jährigen in Berlin zuvor entnommene Knorpelzellen wieder in das verletzte Knie implantiert.

«Den ersten Rückschlag habe ich zwar verdaut, aber eine längere Ausfallzeit von Lasse ist natürlich ganz hart für uns», sagte SG-Trainer Maik Machulla. «Nach Abschluss der Wundheilung wird sich Lasse wieder nach Flensburg begeben und seine intensive Reha beginnen. Der weitere Verlauf bleibt abzuwarten, um eine exakte Prognose der Ausfallzeit abgeben zu können», sagte Mannschaftsarzt Torsten Ahnsel.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-665852/2

Mitteilung SG Flensburg-Handewitt

Homepage SG Flensburg-Handewitt

Kader SG Flensburg-Handewitt

Spielplan SG Flensburg-Handewitt

Tabelle Handball-Bundesliga