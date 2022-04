Flensburgs Handballer in Szeged ohne Semper und Mensing

Flensburg (dpa/lno) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt reisen ohne die beiden Rückraumspieler Franz Semper und Aaron Mensing zum Playoff-Rückspiel in der Champions League am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) beim ungarischen Meister Pick Szeged. Semper wird Ende der Woche in Leipzig am verletzten Knie operiert, Mensing war am Samstag beim 29:29 gegen die Rhein-Neckar Löwen umgeknickt.

Die Norddeutschen gehen nach dem 25:21 aus dem Hinspiel mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Partie. Das Ziel sei es aber nicht, das Polster zu verwalten, sondern «das Spiel zu gewinnen», betonte SG-Co-Trainer Mark Bult in einer Medienrunde am Dienstag. Allerdings werde das Team in der gut 8000 Zuschauer fassenden, neuen Pick-Arena «einen Hexenkessel erwarten», sagte der Niederländer weiter.

Als Grundstein zum Erreichen des Viertelfinales, in dem dann Titelverteidiger FC Barcelona warten würde, sieht Bult die seit Wochen sehr gute Abwehrarbeit der Flensburger. Über eine gute Defensive sollen dann Tempogegenstöße und einfache Tore resultieren. In der Verteidigung soll ein erhöhtes Augenmerk auf den Spanier Imanol Garciandia gelegt werden, der im Hinspiel acht Treffer für Szeged erzielt hatte. Mit von der Partie werden bei der SG die zuletzt angeschlagenen oder erkrankten Jim Gotfridsson, Teitur Einarsson und Emil Jakobsen sein.