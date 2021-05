Flensburgs Handballer im Viertelfinale in Aalborg gefordert

Ein Ball in der Hand eines Spielers. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen mit einem Jubiläumssieg den ersten Schritt zum Erreichen des Final-Turniers in der Champions League machen. Die Norddeutschen bestreiten am heutigen Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) ihr Viertelfinal-Hinspiel bei Aalborg HB. Ein Erfolg beim dänischen Meister wäre der 200. Europapokal-Sieg in der Vereinsgeschichte der SG.

«Wir brauchen eine Mischung aus Angespanntheit und Lockerheit», sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla vor der Partie im Aalborger Gigantium. Gegen die Dänen hatten die Flensburger in der vergangenen Champions-League-Saison beide Spiel verloren. In Aalborg gab es eine 28:31-, in Flensburg eine 29:32-Niederlage. SG-Kreisläufer Simon Hald ist dennoch guter Dinge. «Ich glaube an uns. Wir waren die letzten Wochen sehr gut drauf», sagte der Däne, der bis 2018 in Aalborg gespielt hat.

