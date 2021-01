Flensburgs Handballer Heinl operiert: Sechs Monate Pause

Ein Ball in der Hand eines Spielers. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa) – Kreisläufer Jacob Heinl vom Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt ist erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Wie die Norddeutschen am Sonntag mitteilten, wurden bei dem Eingriff in Berlin ein Meniskus- und ein Knorpelschaden behoben. Heinl fällt mindestens sechs Monate aus und steht Cheftrainer Maik Machulla in dieser Saison damit nicht mehr zur Verfügung. Der 34-Jährige wird seine Rehaphase in Flensburg durchführen.

«Wir sind in dieser Saison einmal mehr als Mannschaft gefragt, kreative Lösungen für diesen Ausfall im Innenblock zu finden und zu kompensieren. Das wird keine leichte Aufgabe», sagte Machulla. Auch Geschäftsführer Dierk Schmäschke bedauert den erneuten Heinl-Ausfall: «Jacob ist unwahrscheinlich wichtig für die Mannschaft, dass er nun so lange ausfällt, ist für alle ein herber Rückschlag.»

Die Verletzung resultiert aus den Folgen eines Innenbandrisses, den Heinl in der Saisonvorbereitung erlitten hatte. Obwohl das Innenband gut verheilt war, klagte der Routinier weiter über Beschwerden im betroffenen Knie. Das machte nun den erneuten Eingriff erforderlich.

