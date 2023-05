Flensburgs Handballer: Heimspiel gegen Gummersbach 31:26

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat im Kampf um einen Platz in der Champions League einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Mark Bult gewann am Sonntag ihr Heimspiel gegen den Aufsteiger VfL Gummersbach mit 31:26 (16:11). Mit 45:15 Punkten beträgt der Rückstand auf Platz zwei bei noch vier ausstehenden Spielen weiterhin vier Zähler. Bester Flensburger Werfer war Aaron Mensing mit neun Toren. Für die Gäste erzielte Miro Schluroff sechs Treffer.

Beide Teams starteten nervös und mit einigen Fehlern. So dauerte es bis zur vierten Minute, ehe Lukas Blohme den VfL mit dem ersten Treffer der Partie 1:0 in Führung brachte. Die Gastgeber benötigten vor den 5820 Zuschauern in der Campushalle etwas mehr als eine Viertelstunde, um in Fahrt zu kommen. Jim Gottfridsson sorgte mit dem 7:5 (16.) für die erste Zwei-Tore-Führung der Flensburger.

Bis auf sechs Treffer (14:8/24.) wuchs die Führung der Gastgeber an, die sich aber immer wieder Fehler leisteten. Auch nach der Pause blieb das Spiel der SG nicht fehlerfrei, der Sieg geriet aber nicht in Gefahr

Mit dem Heimerfolg glückte auch die Flensburger Revanche für die 29:31-Hinspielniederlage in Gummersbach. Die Norddeutschen haben jetzt eine Woche Zeit, um sich auf das Topspiel am nächsten Sonntag (14.00 Uhr/Sky) beim SC Magdeburg vorzubereiten. Nur mit einem Sieg über den deutschen Meister kann die SG ihre Träume von der Königsklasse am Leben erhalten.