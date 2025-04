Flensburgs Handballer gewinnen Viertelfinal-Hinspiel

Svendborg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat das Viertelfinal-Hinspiel in der European League gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich beim dänischen Vertreter GOG Handbold mit 29:26 (15:15) durch. Beste Werfer des Spiels waren Emil Jakobsen mit sieben Treffern für die SG sowie der ebenfalls siebenmal erfolgreiche Tobias Gröndahl für die Gastgeber. Das Rückspiel wird am nächsten Dienstag (20.45 Uhr/Dyn) in Flensburg ausgetragen.

Die Norddeutschen fanden schnell in die Partie und führten in der 5. Minute mit 3:1. Weiter wurde der Vorsprung aber zunächst nicht ausgebaut. GOG fand in der Offensive wie in der Defensive immer wieder die richtigen Antworten auf das Flensburger Spiel.

Flensburg stellt erst spät die Weichen zum Sieg

So entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Führung mehrfach hin und her wechselte. Zwölf Minuten vor dem Abpfiff glich der neunmalige dänische Meister, der Spieler wie den aktuellen Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin hervorgebracht hat, zum 23:23 aus und lag wenig später 25:24 in Front. Mit fünf Treffern in Serie zum 29:25 (58.) stellten die Flensburger dann aber spät die Weichen zum Sieg.