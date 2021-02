Flensburgs Handballer gewinnen in Berlin mit 33:29

Flensburgs Jim Gottfridsson (l) stellt sich Füchse-Spieler Jacob Holm in den Weg. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Flensburg (dpa/lno) – Die SG Flensburg-Handewitt bleibt Spitzenreiter der Handball-Bundesliga. Die Norddeutschen gewannen am Donnerstag das kurzfristig angesetzte Nachholspiel bei den Füchsen Berlin mit 33:29 (15:13). Bester SG-Werfer war Hampus Wanne mit zwölf Toren. Für die Berliner, die durch die zweite Niederlage in Serie auf den dritten Platz abrutschten, waren Fabian Wiede und Milos Vujovic je fünfmal erfolgreich.

Trotz der nur kurzen Vorbereitung fanden die Flensburger, die wieder auf ihren Kreisläufer und Abwehrspezialisten Simon Hald zurückgreifen konnten, gut in die Partie. Marius Steinhauser sorgte in der siebten Minute für die erste Führung (4:3). Beim 7:4 (10.) und beim 14:11 (25.) betrug der Vorsprung bereits drei Tore.

Die Gastgeber ließen sich aber zunächst nicht beeindrucken und blieben in Schlagdistanz. Allerdings schafften es die Schützlinge von Füchse-Coach Jaron Siewert nicht, dichter als auf zwei Treffer heranzukommen. Mit Halds Treffer zum 27:22 (48.) war die Vorentscheidung gefallen.

Für die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla stehen nun zwei Heimspiele auf dem Programm. Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) geht es in der Bundesliga gegen den TBV Lemgo Lippe, am kommenden Donnerstag (20.45/DAZN) geht es in der Champions League gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain.

© dpa-infocom, dpa:210218-99-500846/2

Homepage SG Flensburg-Handewitt

Kader SG Flensburg-Handewitt

Spielplan SG Flensburg-Handewitt

Tabelle Handball-Bundesliga