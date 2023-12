Flensburgs Handballer gewinnen deutlich gegen Melsungen

Flensburg (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt hat das Verfolger-Duell in der Handball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von SG-Trainer Nicolej Krickau bezwang am Freitag die MT Melsungen mit 34:24 (18:14) und verdrängte die Gäste vom dritten Tabellenplatz. Flensburg steht jetzt bei 22:6 Punkten, Melsungen bei 22:8. Vor den 6300 Zuschauern in der ausverkauften Flensburger Arena war Lasse Möller mit zehn Treffern der beste Werfer der Gastgeber. Erik Balenciaga erzielte sechs Tore für die MT.

Beide Teams konnten sich von Beginn an auf ihre Torhüter verlassen. Der Flensburger Kevin Möller und der Melsunger Nebojsa Simic zeigten starke Paraden. So wechselte die Führung mehrfach hin und her. In der 10. Minute lag die SG mit 8:6 vorn, in der 20. die MT mit 12:10. Mit einem Zwischenspurt, der durch einige Melsunger Fehler begünstigt wurde, zogen die Flensburger dann zur Vier-Tore-Pausenführung davon.

Nach dem Seitenwechsel schafften es die Nordhessen nicht mehr, mit dem Tempo und der Intensität der Flensburger mitzuhalten. Lasse Möller erhöhte in der 44. Minute mit dem 26:19 erstmals auf einen Sieben-Tore-Vorsprung. Damit war die Vorentscheidung gefallen und die Gastgeber bauten ihre beeindruckende Serie gegen die Melsunger weiter aus. Im 37. Duell der beiden Teams war es der 31. Sieg der Norddeutschen.