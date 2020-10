Flensburgs Handballer für zweiten Liga-Sieg gegen Nordhorn

Ein Ball in der Hand eines Spielers. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen ihren positiven Lauf fortsetzen. Nach drei Erfolgen in der Champions League und dem 29:27-Auswärtssieg bei der HSG Wetzlar in der Bundesliga soll nun auch die Liga-Premiere vor heimischem Publikum an diesem Mittwoch (19.00 Uhr/Sky) gegen die HSG Nordhorn-Lingen erfolgreich absolviert werden.

«Wir müssen unseren Job machen und konzentriert Spielen, dann können wir Nordhorn schlagen», sagte SG-Trainer Maik Machulla am Dienstag im Twitterkanal der Norddeutschen. Der 43-Jährige weiß aber auch, dass er die Nordhorner nicht unterschätzen darf. Das Team von der niederländischen Grenze hielt am ersten Spieltag lange gegen die hoch eingeschätzten Füchse Berlin mit, ehe sich der Hauptstadtclub doch noch mit 25:20 durchsetzte. Im Sport könne alles passieren, betonte Machulla: «Wir müssen also alles geben und bis zum Ende kämpfen.»

Tweet SG Flensburg-Handewitt

Homepage SG Flensburg-Handewitt

Kader SG Flensburg-Handewitt

Spielplan SG Flensburg-Handewitt

Tabelle Handball-Bundesliga