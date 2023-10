Flensburgs Handballer bezwingen Eisenach 35:28

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat auch sein sechstes Heimspiel gewonnen. Am Samstag gab es vor 6225 Zuschauern einen ungefährdeten 35:28 (19:11)-Erfolg über den Aufsteiger ThSV Eisenach. Mit je acht Treffern waren Lukas Jörgensen und Kay Smits die besten Werfer der Gastgeber. Für die Gäste erzielte Manuel Zehnder 13 Tore.

Die favorisierten Norddeutschen, bei denen der verletzte Simon Pytlick und der am Auge operierte Teitur Einarsson im Rückraum fehlten, fanden schnell in die Partie. Nach fünf Treffern in Serie ging die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau schon in der achten Minute mit 6:1 in Führung. Bei den Gästen aus Thüringen war es in der Anfangsphase nur Zehnder, der sich gegen die Flensburger Abwehr etwas zutraute. Die ersten sechs Treffer der Eisenacher erzielte der 24-jährige Schweizer im Alleingang.

Einen der Höhepunkte lieferte Flensburgs Abwehrspezialist Blaz Blagotinsek. Ohne Blickkontakt spielte der Slowene einen Pass auf Rechtsaußen Aksel Horgen, der per Tempogegenstoß zur 19:11-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel ließen Konzentration und Treffsicherheit bei den Gastgebern etwas nach. Zudem sorgte die sehr offensive Eisenacher für einige Probleme. Der Sieg der SG geriet aber zu keinem Zeitpunkt der Partie in Gefahr.