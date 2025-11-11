Flensburgs Handballer bauen Siegesserie in Europa aus

Turda (dpa/lno) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleiben in der European League ungeschlagen. Das 33:26(18:13) beim rumänischen Vertreter Potaissa Turda war der dritte Sieg im dritten Spiel. Mit 6:0 Punkten führen die Norddeutschen die Tabelle der Gruppe A an. Bester Werfer der SG war Lukas Jörgensen mit fünf Treffern.

In der Mitte der ersten Hälfte setzten sich die Flensburger ab. Vom 10:7 (16. Minute) ging es zum 18:10 (26.). Danach schlichen sich aber immer mehr Fehler und Unkonzentriertheiten in das Spiel des Bundesliga-Spitzenreiters ein. So konnten die Gastgeber beim 14:18 zwischenzeitlich wieder auf vier Tore verkürzen.

Der Tabellendritte der rumänischen Liga war aber insgesamt zu harmlos, um die SG ernsthaft zu gefährden. Torhüter Benjamin Buric erzielte mit dem 25:15 (42.) die erste Zehn-Tore-Führung und sorgte so für die Vorentscheidung in einer einseitigen Partie. Die Flensburger bleiben damit in Pflichtspielen ungeschlagen und feierten wettbewerbsübergreifend den 14. Sieg in Serie.