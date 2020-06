Flensburger Justiz: Sind nicht beteiligt am Fall Maddie

Kiel (dpa) – Die Flensburger Staatsanwaltschaft ist nach eigenen Angaben niemals in den Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Maddie McCann eingebunden gewesen. Das betonten die Leitende Oberstaatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt und Schleswig-Holsteins Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) am Mittwoch in Kiel im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags.

Sie verwiesen darauf, dass der 43-jährige Deutsche, der erst seit kurzem als Haupttatverdächtiger im Fall Maddie gilt, zurzeit in Kiel im Gefängnis sitzt und dort eine bereits 2011 vom Amtsgericht Niebüll verhängte Strafe von 21 Monaten wegen Drogenhandels absitzt. «Mit den Ermittlungen im Fall Maddie haben wir nichts zu tun», sagte die Juristin.

Der mehrfach vorbestrafte Mann war nach dem vollständigen Absitzen einer Haftstrafe von 14 Monaten in Braunschweig wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes und Besitzes kinderpornografischer Schriften 2018 für einige Wochen auf freiem Fuß – das ließ sich laut Stahlmann-Liebelt juristisch nicht vermeiden. Denn der Widerruf der Bewährung des Niebüller Urteils habe sich wegen der vorgeschriebenen juristischen Vorgehensweise in die Länge gezogen und sei bis Ende August 2018 nicht erreichbar gewesen.

In Kiel endet die Haft wegen der Drogendelikte im Frühjahr 2021. Der Mann hat bereits zwei Drittel dieser Strafe verbüßt und Anträge auf Haftverschonung gestellt. Über diese ist noch nicht entschieden.

Wie Justizminister Claussen mitteilte, ist der Mann aus Sicherheitsgründen in einen anderen Gefängnistrakt verlegt worden. Er sitzt in einer Einzelzelle. Er dürfe auch nur einzeln und in Begleitung von Wachpersonal aus der Zelle. So wolle man verhindern, dass möglicherweise Mitgefangene den Häftling attackieren. Seitdem dieser als Hauptverdächtiger im Fall Maddie gelte, müsse mit Übergriffen gerechnet werden, sagte Claussen.

Einladung Innen- und Rechtsausschuss