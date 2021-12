Flensburger Handballer wollen auf Erfolgskurs bleiben

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen in der Bundesliga weiter Boden gut machen. Mit einem Heimsieg über den Pokalgewinner TBV Lemgo Lippe könnten die Norddeutschen heute (18.30 Uhr/Sky) in der Tabelle auf Platz drei vorrücken. Allerdings stehen Coach Maik Machulla Marius Steinhauser (Adduktoren) und Hampus Wanne nicht zur Verfügung. Der Schwede verpasst die Partie aus familiären Gründen. Fraglich ist der Einsatz der angeschlagenen Leistungsträger Aaron Mensing und Göran Sögard Johannessen. Das Match findet vor höchstens 3150 Fans statt, weil am Donnerstag erstmals in der Flens-Arena die coronabedingte Zuschauerbeschränkung greift.

