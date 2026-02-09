Flensburger gewinnt rund eine Million im Lotto

Kiel (dpa/lno) –

Ein Flensburger hat rund eine Million Euro im Lotto gewonnen. Beim Spiel 6aus49 haben am Samstag zwei Spielteilnehmer die 6 Gewinnzahlen ohne Superzahl richtig getippt, wie Nordwest Lotto Schleswig-Holstein am Montag mitteilte. Neben dem Flensburger gewann auch ein Spielteilnehmer aus Süddeutschland. Die Gewinner erhalten jeweils exakt 1.028.269,10 Euro für die Voraussage der sechs richtigen Gewinnzahlen.

Der Flensburger ist bereits Schleswig-Holsteins zweiter Millionengewinner in diesem Jahr. Am 9. Januar gewann ein Spielteilnehmer aus dem nördlichsten Bundesland gut eine Million Euro in der Lotterie Eurojackpot.

Der Jackpot im Spiel 6aus49 wurde den Angaben zufolge nicht geknackt und steht zur kommenden Ziehung am Mittwoch (11.2.) bei rund 11 Mio. Euro. Auch der Jackpot in der Lotterie Eurojackpot blieb stehen und beträgt zur Ziehung am Dienstag (10.2.) etwa 22 Millionen Euro.