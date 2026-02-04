Flensburger Brauerei mit Absatz- und Umsatzplus

Flensburg (dpa/lno) –

Die Flensburger Brauerei hat im vergangenen Jahr ihren Getränkeabsatz insgesamt steigern können. Der Gesamtabsatz lag bei 584.000 Hektolitern und damit rund 2,4 Prozent höher als 2024, sagte der Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, Jörn Schumann. Das Plus sei insbesondere auf den Absatz alkoholfreier Getränke zurückzuführen. Wenn man nur auf das Biergeschäft schaut, hat die Flensburger Brauerei wie die gesamte Branche mit Rückgängen zu kämpfen. «Auch wir haben verloren.»

Alkoholfreie Varianten legen zu

Die Flensburger Brauerei setze laut Schuman 7,6 Prozent weniger alkoholhaltiges Biere ab, während die alkoholfreien Varianten um 11,7 Prozent zulegten. In letztere Zahl nicht eingerechnet ist die im März 2025 neu auf den Markt gebrachte Küstenlimo mit drei Sorten. Diese habe sämtliche Erwartungen übertroffen. Bis zum Jahresende habe sich deren Absatz auf rund 45.000 Hektoliter summiert, was etwa acht Prozent des Gesamtabsatzes entspreche.

Pils weiterhin Bestseller

Das Flensburger Pils ist weiterhin das meistverkaufte Produkt der Brauerei. Allerdings sei 2025 das erste Jahr, wo der Anteil knapp unter 50 Prozent liege, sagte Schumann. Gegen diesen Trend wuchs das Strand-Lager (plus 16 Prozent). Zwei Jahre nach Markteintritt zählt es demnach fest zu den Top-fünf-Produkten des Sortiments.

Umsatzplus – «das beste Jahr ever»

Beim Umsatz legte die Privatbrauerei um 1,6 Prozent zu. Vom Umsatz her sei es «das beste Jahr ever», sagte Schumann, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Auch das Ergebnis sei positiv gewesen. «Ich bitte um Verständnis, dass wir das nicht genauer fassen. Aber nehmen Sie uns einfach ab, dass wir mittlerweile im 17. Jahr in Folge profitabel durch die Welt gehen», sagte er. Die Entscheidungen der vergangenen Jahre seien richtig gewesen und bestätigten den Kurs der Brauerei.