Flensburger bleiben nach 38:26 über Balingen Zweiter

Flensburg (dpa/lno) – Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die Bundesliga-Spielzeit mit einem deutlichen Sieg beendet, aber den Titelgewinn knapp verpasst. Gegen den HBW Balingen-Weilstetten gab es am Sonntag einen 38:26 (24:12)-Erfolg. Da sich der THW Kiel im Parallelspiel bei den Rhein-Neckar Löwen (25:25) ins Ziel zitterte und den 22. Meistertitel der Vereinsgeschichte holte, blieb die SG in der Endabrechnung auf dem zweiten Platz. Bester Flensburger Werfer war Hampus Wanne mit zehn Treffern. Für Balingen waren René Zobel und Romas Kirveliavicius je sechsmal erfolgreich.

Unter den Augen des Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU), der das Spiel in einer Loge in der Flensburger Arena verfolgte, gaben die Schützlinge von SG-Coach Maik Machulla nach einer kurzen Phase des Abtastens Vollgas. Vor allem über die Außenpositionen kamen die Gastgeber gegen die überforderten Balinger zum Erfolg. Zwischen der 13. und der 24. Minute gelang Balingen kein Treffer. Die Norddeutschen zogen in dieser Phase von 11:7 auf 20:8 davon.

In der zweiten Halbzeit spulten die Flensburger ihr Spiel ab. Große Spannung gab es dann am Ende. Nach dem Schlusspfiff der SG-Partie versammelten sich die Spieler vor einem Bildschirm, um die letzten Minuten der Kieler zu verfolgen. Als der letzte Wurf der Löwen nicht den Weg ins Tor fand, feierte die Fans die Machulla-Schützlinge dennoch mit tosendem Applaus.

© dpa-infocom, dpa:210627-99-163728/2

