Flensburger Ärzte sammeln für Notfallversorgung in Ukraine

Flensburg (dpa/lno) Ein Arzt und eine Ärztin des St. Franziskus Hospitals in Flensburg sammeln Spenden für die Notfallversorgung in Kliniken rund um die ukrainische Stadt Iwano-Frankiwsk. Es kamen bereits rund 25.000 Euro für medizinische Hilfsmittel zusammen, wie das Krankenhaus am Montagabend auf Instagram mitteilte. «Dies ist ein toller Zwischenstand und es soll weitergehen!!! Danke allen bisherigen und zukünftigen Spender*innen!».

Ein chirurgischer Oberarzt und eine aus der Ukraine stammende Chirurgin der Klinik hatten den privaten Aufruf am Wochenende gestartet. Die Ärztin habe über ihre Familie und Freunde in Iwano-Frankiwsk und Umgebung Kontakt zu den dortigen Kliniken, «die dringend Hilfsmittel für die Versorgung von schwerverletzten und verwundeten Opfern dieses sinnlosen Krieges benötigen», heißt es in dem Aufruf. Bereits jetzt sei die Versorgung vor Ort schwierig und die Dauer dieses Konfliktes nicht absehbar.