Flensburger absolvieren letztes EC-Spiel des Jahres

Flensburgs Trainer Maik Machulla steht an der Seitenlinie. Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Flensburg (dpa/lno) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen vor ihrem letzten internationalen Spiel des Jahres. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla empfängt heute den ungarischen Vertreter FTC Budapest zum Vorrundenspiel in der European League in der heimischen Arena. Die Ungarn belegen mit fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aus Flensburg derzeit den fünften Rang in der Gruppe B.

«Die sind unter Wert unterwegs», sagte Machulla über die Magyaren, die im laufenden Wettbewerb erst einen Sieg erzielt haben. Andererseits ist das Team aus Budapest im ungarischen Handball die Nummer drei hinter Telekom Veszprem und Pick Szeged. Machulla bangt um den Einsatz des erkrankten Magnus Röd und des angeschlagenen Johan Hansen.