Flensburg verpflichtet Viggo Kristjansson

Flensburg (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt hat einen neuen Spieler für den rechten Rückraum unter Vertrag genommen. Wie der Handball-Bundesligist mitteilte, wechselt der isländischen Nationalspieler Viggo Kristjansson zur Saison 2027/28 nach Norddeutschland. Aktuell steht der 32 Jahre alte Linkshänder beim Liga-Rivalen HC Erlangen unter Vertrag.

«Viggo ist ein sehr kompletter Rückraumspieler», sagte SG-Trainer Ales Pajovic über den Mann von der Vulkaninsel: «Er trifft gute Entscheidungen, ist im Eins-gegen-Eins gefährlich und hat eine sehr starke Wurfquote. Außerdem kennt er die Bundesliga.»