Flensburg verpflichtet Handball-Nationalspieler Grgic

Flensburg (dpa) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat einen Coup auf dem Transfermarkt gelandet und die Konkurrenz ausgestochen. Wie der Club mitteilte, wechselt der deutsche Nationalspieler Marko Grgic zur Saison 2026/27 vom ThSV Eisenach zur SG. Bei den Norddeutschen hat der 21 Jahre alte Rückraumspieler einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben.

«Ich freue mich riesig, ein Teil der SG Flensburg-Handewitt zu werden», sagte Grgic, der bei nationalen und internationalen Top-Clubs auf der Liste gestanden hatte. «Der Verein ist einer der größten auf der Welt, und ich möchte dazu beitragen, dass er wieder dahin kommt, wo er hingehört – nämlich nach ganz oben.»

In der aktuellen Spielzeit führt Grgic mit 218 Treffern aus 25 Spielen die Torjägerliste der Bundesliga an. Sein Debüt in der Nationalmannschaft feierte er im Mai 2024. Bislang bestritt er 25 Länderspiele, in denen er 72 Tore erzielte.

Wirbel um Zukunft des Toptalents war groß

In den vergangenen Wochen hatte es großen Wirbel um die Zukunft des Toptalents gegeben. Ein Wechsel schon in diesem Sommer stand zur Debatte, auch der TSV Hannover-Burgdorf buhlte intensiv um Grgic. Doch Eisenach gab den gefragten Spieler nicht frei.

Nun macht die SG von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, laut der Grgic 2026 Eisenach gegen eine festgelegte Ablösesumme verlassen kann. «Wir sind froh, dass die zuletzt aufgekommenen Diskussionen um seine Zukunft damit beendet sind», so ThSV-Geschäftsführer René Witte.

SG-Geschäftsführer Holger Glandorf sagte über den 21-Jährigen: «Marko ist ein junger Spieler, der trotz seines Alters bereits viele Facetten mitbringt, sich immer weiter entwickeln will und sowohl vorne als auch hinten flexibel eingesetzt werden kann.»