Flensburg startet mit Kantersieg gegen Schaffhausen

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt ist mit einem klaren Sieg in die Gruppenphase der European League gestartet. Am Dienstagabend feierte die Mannschaft von Coach Nicolej Krickau in der Campushalle in ihrem Auftaktmatch gegen Kadetten Schaffhausen einen ungefährdeten 46:32 (25:11)-Erfolg. Bester Werfer war Lasse Kjaer Möller (11 Tore).

In den ersten Minuten dominierten beide Offensivreihen, wobei die Norddeutschen das effektivere Team waren und die ersten zehn Versuche erfolgreich abschließen konnten. Nach zwei Fehlwürfen sollte das Schützenfest der Hausherren dann munter weitergehen. Nachdem Ariel Pietrasik in der 21. Minute zum zwischenzeitlichen 11:17 für die Gäste getroffen hatte, gelang Flensburg mit einer 8:0-Serie bis zur Pause quasi schon die Entscheidung in dieser Partie.

Trotz der klaren Führung ließ Flensburg im zweiten Durchgang nicht nach und suchte weiter erfolgreich den Weg zum Tor der Schweizer, bei denen Zoran Markovic zudem die Rote Karte sah. Erst in den letzten Minuten nahm die SG dann das Tempo raus und musste noch einige Gegentreffer hinnehmen.