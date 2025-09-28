Flensburg rückt nach klarem Heimsieg auf Rang zwei vor

Flensburg (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich auf den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga vorgearbeitet. Nach dem 32:26 (15:12)-Heimsieg über Frisch Auf Göppingen steht die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic nach sechs Spieltagen bei 10:2 Punkten. Vor den 6.020 Zuschauern war Emil Jakobsen mit neun Treffern bester Werfer der Norddeutschen. Für Frisch Auf war Erik Persson ebenfalls neunmal erfolgreich.

Die Gastgeber starteten mit einem 3:0-Lauf in die Partie. Den ersten Treffer erzielte Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla. In seinem 300. Bundesligaspiel traf der Kreisläufer mit einem akrobatischen Rückhandwurf. In der Folge kamen die Schwaben besser ins Spiel, schwächten sich dann aber selbst: Göppingens Abwehrchef Ymir Örn Gislason sah nach einem Gesichtstreffer gegen Simon Pytlick die Rote Karte (22. Minute).

Pytlick und Jakobsen kaum zu stoppen

Nach dem Seitenwechsel bauten die Flensburg ihren Vorsprung immer weiter aus. Vor allem die dänischen Weltmeister Jakobsen und Pytlick waren von der Frisch-Auf-Abwehr kaum zu stoppen. So war beim 26:19 (45.) bereits die Vorentscheidung gefallen.

Schon am Mittwoch (19.30 Uhr/Dyn) wartet die nächste Aufgabe auf die SG. In der zweiten Runde des DHB-Pokals müssen die Norddeutschen bei den Rhein-Neckar Löwen antreten. Trainiert werden die Mannheimer vom ehemaligen Flensburger Coach Maik Machulla.