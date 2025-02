Flensburg mit erstem Punktverlust in der European League

Flensburg (dpa/lno) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den ersten Punktverlust in der laufenden Saison in der European League hinnehmen müssen. Gegen den französischen Vertreter Fenix Toulouse gab es für die Norddeutschen in der heimischen Arena nur ein 34:34 (19:18)-Unentschieden. Zuvor hatte der Bundesligist alle sieben Spiele gewonnen.

Drei Tage nach dem letzten Bundesliga-Spiel tat sich die SG vor 3.020 Zuschauern zunächst schwer. Die Fehlerquote war hoch, die Wurfauswahl schlecht und in der Abwehr fehlte vor allem im Innenblock der Zugriff. So lag der Tabellenvierte der französischen Liga über weite Strecken der ersten Hälfte in Führung.

Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Flensburger mit drei Treffern in Führung. Das 23:20 (36. Minute) gab aber nicht die erhoffte Sicherheit. Im Gegenteil: Zehn Minuten vor dem Abpfiff lagen die Gäste wieder 28:27 in Führung. Emil Jakobsen verwandelte in der Schlussminute einen Siebenmeter zum glücklichen Remis für die Hausherren. Beste Werfer des Spiels waren Simon Pytlick mit neun Toren für Flensburg und Gonçalo Martins mit acht Treffern für Toulouse.