Flensburg: Hunderte Gegner der Coronamaßnahmen demonstrieren

Flensburg (dpa/lno) – Hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Samstag in Flensburg demonstriert. An einem angemeldeten Protestzug durch die Innenstadt beteiligten sich etwa 450 Menschen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Demonstranten liefen auch durch die Fußgängerzone. Einmal wurden sie auf ihrem Marsch von Gegendemonstranten kurzzeitig blockiert.

In mehreren Gruppen haben laut Polizei zudem insgesamt rund 400 weitere Gegner der Corona-Einschränkungen in Flensburg protestiert. Mehrmals blockierten Gegendemonstranten diese. Dabei sei es zu vereinzelten Rangeleien gekommen, wie der Sprecher sagte.

