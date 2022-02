Flensburg-Handewitt vor Finale gegen Porto

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – Die Hoffnung auf das Erreichen der Playoff-Runde der Champions League ist bei den Handballern der SG Flensburg-Handewitt trotz der Niederlage am Donnerstag bei Paris Saint-Germain noch vorhanden. «Gegen Porto haben wir jetzt ein Finale», sagte SG-Trainer Maik Machulla nach dem 30:33 beim französischen Meister.

Nach zwölf von 14 Spielen in der Vorrunde liegen die Norddeutschen mit 9:15 Punkten auf Platz fünf der Gruppe B. Nur einen Zähler dahinter folgen der HC Saporoschje (Ukraine), Dinamo Bukarest (Rumänien) und Porto. Um die Playoffs zu erreichen, müssen die Flensburger mindestens Sechster werden. Ein Sieg gegen die Portugiesen am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) ist dafür Pflicht, aber noch lange keine Garantie. Zumal die SG am letzten Spieltag beim Champions-League-Rekordsieger FC Barcelona in Spanien antreten muss.

Gegen das Starensemble von PSG haderte Machulla vor allem wegen Anfangsphase des Spiels: «Da waren wir zu naiv in der Abwehr und vorne zu respektvoll», sagte der 45-Jährige. Vor allem in der Schlussphase aber, als Flensburg auf 30:31 verkürzt hatte, hätte sein Team «richtig Charakter gezeigt».

Auch Kreisläufer Johannes Golla sah die Chance zum Remis: «Wir haben aber zu viele Fehler gemacht», urteilte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) geht es für die SG mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen Schlusslicht TSV GWD Minden weiter.

