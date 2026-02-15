Flensburg-Handewitt siegt im kleinen Nordderby in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt hat den Fehlstart in die zweite Saisonhälfte der Handball-Bundesliga wettgemacht. Fünf Tage nach der 26:33-Pleite beim VfL Gummersbach gewannen die Schleswig-Holsteiner das kleine Nordderby beim HSV Hamburg mit 38:35 (20:14). Für die Gastgeber war es nach dem 33:35 gegen den SC DHfK Leipzig die zweite Heimniederlage hintereinander.

Bester Werfer der Gastgeber vor 9.713 Zuschauern war Nicolaj Jörgensen mit acht Toren. Für die Flensburger war Simon Pytlick neunmal erfolgreich.

Flensburg drückt aufs Tempo, Hamburg holt Rückstand auf

Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo. Allerdings zogen die Gäste das Momentum schon früh auf ihre Seite. Großen Anteil daran hatte Torhüter Kevin Möller, der bei den Würfen der Hamburger immer wieder zur Stelle war. Simon Pytlick brachte die SG in der 21. Minute mit 16:9 in Führung.

Nach der Pause spielten dann die Hamburger groß auf. Robin Haug kam für Mohamed El-Tayar ins Tor, und mit einem 6:0-Lauf schafften die Gastgeber den Anschluss zum 22:23 (40.). Auch die Flensburger setzten auf einen Wechsel zwischen den Pfosten, brachten Benjamin Buric. Mit einem Tempogegenstoßtreffer zum 35:30 (55.) schaffte Johannes Golla jedoch die Vorentscheidung für die SG.