Flensburg-Handewitt holt nur Unentschieden in Göppingen

Göppingen (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga erneut einen Rückschlag erlitten. Beim 27:27 (14:14) im Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen rettete Niclas Kirkelökke dem Favoriten durch seinen Ausgleich wenige Sekunden vor Schluss wenigstens noch einen Punkt. Die Hoffnungen, einen Champions-League-Platz zu erreichen und eventuell noch in den Titelkampf eingreifen zu können, werden mit jetzt 31:13 Punkten aber immer geringer.

Bester Flensburger Werfer war Emil Jakobsen mit sieben Toren. Für Göppingen war Ludvig Hallbäck ebenfalls siebenmal erfolgreich.

SG-Trainer Ales Pajoic musste auf der Torhüterposition improvisieren. Da Benjamin Buric wegen Rückenproblemen nicht spielen konnte, stand der erst 17 Jahre alte Nachwuchskeeper Catalin Haidu im Kader. Auch der erst am Spieltag nach verpflichtete Andreas Holst Jensen nahm auf der Bank Platz.

Flensburg holt Drei-Tore-Rückstand bis zur Pause auf

Entsprechend schwierig gestaltete sich der Flensburger Auftakt in die Partie. Frisch Auf zog auf 11:8 (20. Minute) und 14:11 (24.) davon. Danach gelang den Schwaben bis zur Halbzeit kein Treffer mehr und es ging mit einem Unentschieden in die Pause.

Nach dem 16:15 durch Johannes Golla in der 37. Minute lagen die Norddeutschen immer wieder mit einem Treffer in Führung, konnten sich aber nicht entscheidend absetzen. 90 Sekunden vor dem Ende brachte Marcel Schiller die Gastgeber mit 27:26 in Führung. Flensburg kam noch zweimal in Ballbesitz – und Kirkelökke sorgte zumindest für einen Teilerfolg.