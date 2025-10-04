Flensburg-Handewitt feiert höchsten Saisonsieg

Leipzig (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga ungeschlagen. Der Tabellen-Zweite setzte sich ohne Probleme mit 42:24 (21:11) beim SC DHfK Leipzig durch und feierte mit dem bislang höchsten Saison-Erfolg den fünften Sieg im siebten Spiel. Bester Werfer der Norddeutschen war Simon Pytlick mit neun Toren. Für die überforderten und weiterhin sieglosen Sachsen war William Bogojevic siebenmal erfolgreich.

Die Gäste zeigten sich vor 4.483 Zuschauern von Beginn an von ihrer besten Seite. In der 9. Minute erzielte Pytlick das 9:1 für die SG. Bis dahin hatte lediglich der Ex-Flensburger Franz Semper für Leipzig getroffen. Lukas Jörgensen sorgte mit den 18:8 (21. Minute) für die erste Zehn-Tore-Führung der SG.

Keine Flensburger Auszeit in der ersten Halbzeit

Der SC DHfK ließ die klarsten Gelegenheiten aus und kam schon vor der Pause auf zwölf technische Fehler, die den Flensburgern in die Karten spielten. Trainer Ales Pajovic sah keine Veranlassung, seinen Schützlingen neue Impulse zu geben und verzichtete in Halbzeit eins auf eine Auszeit.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ die SG nicht locker. In der zweiten Halbzeit wuchs der Vorsprung auf 18 Treffer an (36:18/50.). Am nächsten Samstag (15.40 Uhr/Dyn und ARD) steht dann in der Flensburger Arena das 113. Schleswig-Holstein-Derby gegen Rekordmeister und Tabellenführer THW Kiel an.