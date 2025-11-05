Flensburg-Handewitt bleibt auch im Pokal weiter ungeschlagen

Stuttgart (dpa/lno) –

Bundesliga-Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt hat seinen Siegeszug auch im deutschen Handball-Pokal fortgesetzt. Die Norddeutschen gewannen ihre Achtelfinalpartie beim Ligarivalen TVB Stuttgart mit 36:29 (17:12) und bleiben damit in dieser Spielzeit weiter ohne Pflichtspielniederlage. Bester Werfer waren Emil Jakobsen mit neun Toren für Flensburg sowie Kai Häfner mit sogar 13 Treffern für die Schwaben.

Die Norddeutschen ließen zu keinem Zeitpunkt der Partie Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Über 3:1 (6. Minute) und 9:5 (16.) ging es zur 17:12-Halbzeitführung. Linksaußen Jakobsen sorgte mit einem Wurf in das leere Tor der Schwaben zum 27:17 (43.) für die erste Zehn-Tore-Führung der SG. In der Folge brachte Flensburg den Vorsprung routiniert über die Zeit.

Die Partien des Viertelfinales werden am Donnerstag nach dem Spiel des deutschen Meisters Füchse Berlin gegen den ThSV Eisenach ausgelost. Terminiert sind die Begegnungen in der Runde der besten acht Teams für den 17. und 18. Dezember. Die Endrunde findet am 18. und 19. April 2026 in Köln statt.