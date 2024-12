Flensburg gewinnt zum Jahresabschluss gegen Bietigheim

Flensburg (dpa/lni) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat zum Jahresabschluss den erhofften Heimsieg gefeiert. Gegen den Aufsteiger SG BBM Bietigheim gab es einen 39:27 (19:13)-Erfolg für die Mannschaft von Interimstrainer Anders Eggert. Mit 24:10 Punkten geht die SG als Tabellenfünfter in die Weltmeisterschafts-Pause.

Beste Werfer waren Emil Jakobsen mit zehn Toren für Flensburg sowie Jonathan Fischer mit fünf Toren für die Gäste. Nach dem Spiel gab die SG bekannt, dass Jakobsen seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat. Der Däne bleibt bis 2029 bei den Norddeutschen.

Den besseren Start in die Partie hatten die Bietigheimer, die in der achten Minute mit 5:4 in Führung gingen. Erst allmählich griffen die Räder im Flensburger Spiel ineinander. Niclas Kirkelökke krönte einen 4:0-Lauf zum 8:5 (13.), Jakobsen erhöhte auf 12:7 (19.).

SG-Spielmacher Jim Gottfridsson sorgt für die frühe Entscheidung

Knapp zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff fing SG-Schlussmann Kevin Möller einen Wurf des Bietigheimers Nikola Vlahovic. Auf der anderen Seite war es erneut Jakobsen, der per Siebenmeter zum 18:12 traf. Mit dem 30:20 (43.) durch Spielmacher Jim Gottfridsson hatten die Flensburger die Partie dann schon frühzeitig für sich entschieden. Möller überzeugte mit insgesamt 16 Paraden.