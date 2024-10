Flensburg gewinnt auch Spiel drei in der European League

Mads Mensah und die SG Flensburg-Handewitt führen ihre Vorrundengruppe in der European League mit 6:0 Punkten an. Frank Molter/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die Hinrunde der Gruppenphase in der European League mit dem dritten Sieg im dritten Spiel abgeschlossen. Die Norddeutschen gewannen ihr Heimspiel gegen den ungarischen Vertreter Tatabanya KC mit 44:27 (22:13). August Pedersen sorgte als bester Werfer mit 14 Toren dafür, dass die SG die Gruppe G mit 6:0 Punkten anführt. Für die Gäste war Sadou Ntanzi sechsmal erfolgreich.

Die Flensburger, die in der Bundesliga zuletzt dreimal hintereinander sieglos geblieben waren, fanden sofort in ihr Tempospiel. Mit 6:1 (7. Minute) lagen die Gastgeber in Führung, als Tatabanya-Coach Cristian Ugalde die erste Auszeit nahm. Lasse Möller sorgte mit dem 22:12 (29.) noch vor der Pause für die erste Zehn-Tore-Führung.

Blagotinsek erzielt den 40. Flensburger Treffer

Auch nach der Pause fehlten den Ungarn die Mittel, um die SG ernsthaft in Gefahr zu bringen. Der Slowene Blaz Blagontinsek erzielte sieben Minuten vor dem Abpfiff den 40. Treffer für die Norddeutschen, die einen souveränen und ungefährdeten Sieg feierten.