Flensburg erreicht Achtelfinale nach Sieg bei Ex-Trainer

Heidelberg (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihre besondere Pokal-Aufgabe gelöst und stehen im Achtelfinale. Bei den Rhein-Neckar Löwen mit Ex-Trainer Maik Machulla setzten sich die Norddeutschen mit 38:32 (18:18) durch. Beste Werfer waren Kent Robin Tønnesen mit sieben Toren für die SG und Jannik Kohlbacher mit acht Treffern für die Löwen.

Flensburg startete furios, führte in der 7. Minute mit 5:1. Machulla ordnete in einer Auszeit das Spiel seiner Schützlinge neu. Die Löwen kamen nun besser ins Spiel und gingen in der 28. Minute mit 17:16 in Führung. Zur Halbzeit war die Partie dann ausgeglichen.

Erst in der zweiten Hälfte gewannen die Gäste allmählich die Oberhand. Großen Anteil daran hatte Torhüter Benjamin Buric. Der Bosnier kam auf 17 Paraden. Das bislang nicht ausgeloste Achtelfinale wird am 5. und 6. November gespielt.