Flensburg bleibt ungeschlagen – Dritter Sieg in Serie

Düsseldorf (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren Aufwärtstrend in der Handball-Bundesliga fortgesetzt. Das 43:33 (26:18) vor 3.219 Zuschauern beim Bergischen HC war für die Norddeutschen der dritte Sieg in Serie. Nach den beiden Unentschieden zu Saisonbeginn bleiben die Flensburger mit 8:2 Punkten ungeschlagen. Bester Werfer der SG war Simon Pytlick mit acht Toren. Für den Aufsteiger erzielte Nico Schöttle sieben Treffer.

Die Mannschaft von SG-Trainer Ales Pajovic agierte von Beginn an konzentriert. Rechtsaußen Domen Novak ließ den Vorsprung beim 7:2 (5. Minute) erstmals auf fünf Treffer anwachsen. Die Gastgeber hatten vor allem in der Defensive Probleme. «Wir müssen mehr in die Abwehr investieren», forderte BHC-Coach Markus Pütz während einer Auszeit. Vor allem gegen die Anspiele an die Flensburger Kreisläufer Johannes Golla und Lukas Jörgensen fand der Aufsteiger aber kaum Mittel.

Auch nach dem Seitenwechsel hielt die SG das Tempo zunächst weiter hoch. Beim 33:20 (38.) durch Emil Jakobsen betrug die Führung 13 Treffer. Pajovic begann nun, die Einsatzzeiten innerhalb seines Teams zu verteilen. An der klaren Überlegenheit und dem auch in der Höhe verdienten Sieg der Flensburger änderte diese Maßnahme nichts.