Fleckstein wechselt von Holstein Kiel nach Duisburg

Der Fußballer Tobias Fleckstein. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Tobias Fleckstein vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel wechselt zum Drittligisten MSV Duisburg. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb dort einen Zweijahresvertrag, teilten die Kieler am Montag mit. Fleckstein war 2018 aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Schalke 04 zu den Schleswig-Holsteinern gekommen. In zwei Spielzeiten absolvierte er 45 Partien für die U23 der KSV Holstein in der Regionalliga Nord.

«Aufgrund der großen Konkurrenz in der Defensive hätten wir Tobias Fleckstein keine Einsatzzeiten in der 2. Liga zusichern können», sagte Sportgeschäftsführer Uwe Stöver.

