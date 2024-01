Flashmob: Sänger des Opernspektakels «Aida» im Hauptbahnhof

Hamburg (dpa/lno) –

Rund 40 Sängerinnen und Sänger der Opern-Show «Aida» haben am Dienstag einen sogenannten Flashmob im Hamburger Hauptbahnhof veranstaltet. Dafür traten sie nacheinander aus der Menge der Passanten und Reisenden hervor und sangen gemeinsam zwei Lieder aus der Verdi-Oper. Viele Menschen blieben am Nachmittag stehen und lauschten dem Lied oder filmten die Aktion mit ihrem Smartphone.

Die Oper für große Arenen feiert am 2. Februar in Hamburg Premiere und zieht dann weiter nach Stuttgart. In «Aida» geht es um die Liebesgeschichte rund um die äthiopische Königstochter Aida, die Pharaonen-Tochter Amneris und den ägyptischen Heerführer Radames. Aida ist nach Ägypten entführt worden und Radames schwankt zwischen seiner Liebe zu Aida und seiner Loyalität zu seinem Pharao. Die zeitlose Oper wurde 1871 erstmals aufgeführt.