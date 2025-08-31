Flaschensammler bringt Zugverkehr kurz zum Erliegen

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Flaschensammler hat den Zugverkehr nahe dem Hamburger S-Bahnhof Holstenstraße kurzzeitig zum Erliegen gebracht. Weil sich der Mann am Samstagabend im Gleisbereich befunden habe, habe ein ICE bremsen müssen, teilte die Bundespolizei mit. Die Strecke wurde rund eine Viertelstunde für den Nah- und Fernverkehr gesperrt.

Bundespolizisten trafen den 35-jährigen Sammler auf einem Bahnsteig der Station an und brachten ihn auf ein Polizeirevier. Die Polizei leitete gegen ihn ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Danach konnte der Mann das Revier verlassen.