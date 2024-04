Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit auf Autobahn geworfen

Kiel (dpa/lno) –

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in Kiel Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit auf die Autobahn 215 geworfen. Ein Autofahrer informierte die Polizei am späten Sonntagabend über den Vorfall an einer Autobahnbrücke in der Rendsburger Landstraße, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Verletzt wurde durch den Wurf der Flaschen niemand. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» berichtet.

Die A215 und die A210 mussten für die Sicherung der Spuren von 23.15 Uhr bis 0.25 Uhr in Richtung Neumünster gesperrt werden, wie die Sprecherin sagte. Einsatzkräfte hätten die Flaschen sichergestellt. «Alles Weitere ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.» Weitere Angaben auch zu möglichen Tatverdächtigen könne sie nicht machen.