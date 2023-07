Flaschen auf der A1: Sperrung bei Bremen aufgehoben

Bremen (dpa/lni) –

Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 1 bei Bremen am frühen Freitagmorgen einen Teil seiner Ladung verloren. Aus bisher ungeklärten Gründen seien auf der Höhe der Anschlussstelle Bremen-Brinkum unzählige PET-Flaschen auf die Straße gefallen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg musste in dem Bereich kurzzeitig gesperrt werden. Die Sperrung wurde am Freitagmorgen wieder aufgehoben. Während der Aufräumarbeiten kam es zu einem längeren Stau.