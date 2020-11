Flammen in Mehrfamilienhaus: Experten untersuchen Ursache

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße . Foto: Patrick Seeger/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Nach einem Feuer in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus in Hamburg-Eilbek mit einem Toten untersuchen Experten nun die Brandursache. Es werde geprüft, ob Fahrlässigkeit oder ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst habe, teilte die Polizei am Freitag mit. In einem Wohnzimmer im Erdgeschoss hatte am Donnerstag Mobiliar gebrannt. Anwohner hörten den Rauchmelder und alarmierten die Rettungskräfte. Sie fanden die Leiche des 71 Jahre alten Bewohners. Nach den derzeitigen Erkenntnissen gibt es laut Polizei keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung durch Dritte. Die Flammen griffen nicht auf andere Wohnungen über.