Wittmund (dpa/lni) – Ein Feuer in einem Betrieb in Wittmund hat einen Schaden von geschätzt 150 000 Euro verursacht. Der Brand sei am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache im Restaurant- und Verkaufsbereich des Gebäudes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Flammen zerstörten den Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war zeitweise mit rund 80 Leuten im Einsatz.