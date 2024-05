Flächenbrand in Möllner Wald schnell gelöscht

Mölln (dpa/lno) –

In einem Waldgebiet in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat die Feuerwehr am Mittwoch einen kleineren Flächenbrand gelöscht. Das Feuer brach am Mittag aus und blieb auf eine Fläche von rund 400 Quadratmetern beschränkt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Passanten hatten eine Rauchentwicklung gesehen und den Notruf alarmiert. Zur Brandursache gab es am Donnerstag zunächst keine Informationen. Die Kriminalpolizei Ratzeburg sucht Zeugen.

Nach dem Waldbrand-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes herrscht in den meisten Teilen Schleswig-Holsteins aktuell eine mittlere Waldbrandgefahr auf Stufe drei von fünf. In einem Streifen von Dithmarschen entlang der Elbe bis ins südliche Lauenburg herrschte am Donnerstag hohe Gefahr (Stufe vier). Am Wochenende soll sich die Waldbrandgefahr abschwächen und überall auf Stufe zwei (geringe Gefahr) sinken.