Fischkutter vor Büsum in Flammen: Zwei Personen gerettet

Büsüm (dpa/lno) –

Ein Fischkutter ist rund 13 Kilometer westlich von Büsum (Kreis Dithmarschen) in Brand geraten. Die Besatzung aus zwei Personen habe sich am frühen Freitagmorgen auf eine Rettungsinsel begeben, teilte das Havariekommando mit. Ein Seenotrettungskreuzer brachte die beiden an Land, wo sie vom Rettungsdienst behandelt wurden.

Die Brandbekämpfung dauerte am Morgen an. Ein Hubschrauber brachte Kräfte der Feuerwehr auf einen Seenotrettungskreuzer in der Nähe des 18 Meter langen brennenden Schiffes. Zwei weitere Einsatzschiffe waren den Angaben zufolge vor Ort. Laut dem Havariekommando überflog ein Flugzeug den Kutter, um sicherzustellen, dass bislang keine umweltverschmutzenden Schadstoffe ausgetreten sind. Die Ursache für das Feuer war noch unklar.