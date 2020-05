Fischer demonstrieren für höhere Corona-Hilfszahlungen

Ein Fischer befährt mit seinem Boot das Steinhuder Meer vor der Insel Wilhelmstein. Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersächsische Fischer wollen heute vor dem Landtag in Hannover für höhere Hilfszahlungen zur Bewältigung der Corona-Krise demonstrieren. Angemeldet seien rund 50 Teilnehmer, sagte der Vorsitzende des Landesfischereiverbands Weser-Ems, Dirk Sander. Die Einschränkungen von Gastronomie und Catering machten sich beim Absatz von Fischen, Krabben und Muscheln deutlich bemerkbar. Um den Markt nicht zu überfrachten, sei die Fischerei nur wenige Stunden in der Woche möglich. Die vorgesehene Förderung von bis zu 1400 Euro pro Woche für einen typischen Krabbenkutter sei aber viel niedriger als etwa in den Niederlanden.