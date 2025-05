Fischbrötchen satt am Weltfischbrötchentag

Lübeck/Hamburg/Rostock (dpa) –

Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen huldigt der Norden am Weltfischbrötchentag am Sonnabend dem Fischbrötchen. Dabei wird der maritime Snack vor allem an der Ostseeküste sowie an der Elbe in und um Hamburg gefeiert. Der Weltfischbrötchentag wird seit 2011 immer am ersten Samstag im Mai begangen.

Das Angebot reicht vom Schiffsausflug über einen Fischbrötchen-Kochkurs bis zur Möglichkeit, selbst Fisch zu räuchern. Auch eine geführte Radtour auf einer Etappe der Fischbrötchenstraße steht auf dem Programm des Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT), dem Initiator des Weltfischbrötchentages.

Fischbrötchen mal anders beim Kochkurs

Die rund 28 Kilometer lange Tour führt von Scharbeutz nach Haffkrug, mit einem Halt an einer Fischbrötchenstation. Start ist um 12.00 Uhr an der Tourist-Info in Scharbeutz. An der gesamten Fischbrötchenstraße zwischen Flensburg im Norden und Travemünde im Süden gibt es nach Angaben des OHT mehr als 50 Lokale und Verkaufsbuden, die Fischbrötchen anbieten.

Zum Blick über den Tellerrand lädt ein Kochkurs «Internationale Fischbrötchenvariationen» in Grömitz-Lensterstrand. Dabei sollen die Teilnehmer den Angaben zufolge lernen, einen mexikanischen Fisch-Taco, ein dänisches Lachs-Smörrebröd und ein vietnamesisches Banh Mi, eine Art Baguette mit gepickelten Karotten, Koriander und Garnelen zuzubereiten. Der Kurs findet am Sonnabend um 17.00 Uhr im Deichhaus in Lensterstrand statt.

Fischfestival auf dem Spielbudenplatz – mit Krabbenpulwettbewerb

Aber auch die Hamburger lassen sich nicht lumpen. Dort steht das Fischbrötchen auf dem Spielbudenplatz in St. Pauli gleich drei Tage lang im Mittelpunkt des Sea-Food-Festivals «FischVerliebt». Für Samstagnachmittag ist dort der erste Krabbenpulwettbewerb angekündigt. Wer mitmachen möchte: Es gilt, aus einem Haufen von 300 Gramm Nordseekrabben innerhalb von fünf Minuten so viele wie möglich davon zu pulen.