Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Bockhorn (dpa/lni) – Eine Firmenhalle in Bockhorn (Landkreis Friesland) ist am frühen Freitagmorgen abgebrannt und vollkommen zerstört worden. Das Feuer sei aus zunächst unbekannter Ursache gegen 3.30 Uhr ausgebrochen, teilte die Polizei am Morgen mit. Es sei niemand verletzt worden. Nach zwei Stunden sei die Feuerwehr weiterhin mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, der Brand sei aber gelöscht. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-216277/2

