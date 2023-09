CDU will Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses

Andreas Dressel (SPD, l), Senator für Finanzen in Hamburg, bei einer Pressekonferenz in den Kaisersaal im Rathaus. Die Containerreederei MSC will beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA einsteigen. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des geplanten HHLA-Deals der Hansestadt mit der weltgrößten Container-Reederei MSC will die CDU eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses der Bürgerschaft beantragen. «Der Paukenschlag von SPD und Grünen, dass die Reederei MSC die HHLA übernimmt, sorgt für immer mehr Kritik von führenden Akteuren aus dem Hamburger Hafen», sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering am Sonntag. Vor allem stehe die Frage im Raum, welchen Nutzen der Einstieg von MSC bei der HHLA tatsächlich habe.

Zudem gehe es um die Frage, wie ein Einstieg in die nationale Hafenstrategie passe oder welche Gespräche es mit anderen potenziellen Investoren gegeben habe, sagte Thering. Er sprach in einer Mitteilung von weitere Ungereimtheiten und offenen Fragen, auf die der rot-grüne Senat, Bürgermeister Peter Tschentscher und Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) dringend Antworten geben müssten. Die CDU erwarte von SPD und Grünen vollständige Transparenz.

Die in Genf ansässige Reederei MSC und die Stadt Hamburg hatten am Mittwoch einen verbindlichen Vorvertrag zur Gründung einer strategischen Partnerschaft zur Zukunft des größten Container-Terminalbetreibers der Stadt, der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), unterzeichnet. Derzeit hält die Stadt rund 69 Prozent an dem börsennotierten Unternehmen. Künftig soll dieses in einem Joint Venture geführt werden, wobei die Stadt 50,1 Prozent und MSC 49,9 Prozent der Anteile halten.