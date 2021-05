Finanzminister stellt Steuerschätzung vor

Reinhold Hilbers (CDU), Finanzminister von Niedersachsen, spricht. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) stellt am heutigen Montag (12 Uhr) in Hannover die Ergebnisse der regionalisierten Mai-Steuerschätzung vor. Klar ist, dass die Corona-Krise ein Loch in die Staatskassen reißt: Am Mittwoch hatte das Bundesfinanzministerium bekanntgegeben, dass die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in diesem Jahr rund 2,7 Milliarden Euro niedriger ausfallen dürften als im November erwartet. Auch für 2022 senkten die Steuerschätzer ihre Prognose.

Für Niedersachsen hatte Hilbers schon im November mit Blick auf die wegbrechenden Steuereinnahmen gesagt: «Wir können uns nicht mehr so viel leisten wie wir geglaubt haben.» Auch Einsparungen seien nötig.

© dpa-infocom, dpa:210516-99-621140/2