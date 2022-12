Finanzminister kündigt Sanierung von Landesgebäuden an

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens landeseigene Gebäude sollen im großen Stil saniert werden. «Sowohl in die Sanierung der Bauten des Landes als auch in die Ausstattung mit Photovoltaik-Anlagen werden wir einiges investieren», sagte Finanzminister Gerald Heere (Grüne) dem Politikjournal «Rundblick» (Dienstag). «Wir haben die feste Absicht, alle öffentlichen Liegenschaften bis 2035 in der Gesamtbilanz klimaneutral zu bewirtschaften. Damit das gelingt, müssen wir jetzt beginnen.» Dem Bericht zufolge können Teile des mit dem Nachtragshaushalt beschlossenen Sondervermögens Infrastruktur von 311 Millionen Euro für dieses Vorhaben eingesetzt werden.