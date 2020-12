Finanzminister Hilbers: Sparsamkeit bei Haushaltsvorlage

Reinhold Hilbers (CDU), Finanzminister von Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/archiv

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat bei der Vorlage des Haushaltsentwurfs für das kommende Jahr zur Sparsamkeit gemahnt. Der Etat sichere trotz geringerer Steuereinnahmen zwar die Strukturen im Land, sagte Hilbers am Dienstag im Landtag in Hannover. Dennoch stelle sich die Frage, was man sich zukünftig leisten könne. «Wir werden uns auf erhebliche Wohlstandsverluste einstellen müssen.»

Hilbers verteidigte erneut die Schuldenbremse. «Eine nachhaltige Finanzpolitik behindert nicht das entschlossene Handeln in einer Notsituation. Im Gegenteil: Die Schuldenbremse verbunden mit der soliden Finanzpolitik der vergangenen Jahre hat es erst ermöglicht, angemessen auf die Corona-Pandemie zu reagieren.»

Der Etatentwurf hat ein Volumen von 35,9 Milliarden Euro, vor dem Hintergrund der Corona-Krise sollen neue Schulden in Höhe von 1,118 Milliarden Euro aufgenommen werden können.

